СМИ: Израиль и Ливан могут договориться о прекращении огня в течение 36 часов
Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов, сообщает ливанская газета An Nahar на своей странице в X.
«Посетили [спикера ливанского парламента Набиху] Берри: в ближайшие 36 часов прекращение огня будет достигнуто», – говорится в сообщении.
Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что 26 ноября кабинет министров Израиля соберется, чтобы одобрить соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла». Кроме того, по словам неназванного ливанского чиновника, Вашингтон сообщил Бейруту, что о соглашении можно будет объявить «в течение нескольких часов». По данным Reuters, перемирие будет контролироваться пятью странами под председательством США – об этом заявил депутат ливанского парламента.
25 ноября CNN, ссылаясь на источник, сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил готовящееся соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». В этот же день израильские СМИ писали, что Нетаньяху в ближайшее время представит соглашение как выгодную сделку для Израиля, а не компромисс.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.