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СМИ: Израиль и Ливан могут договориться о прекращении огня в течение 36 часов

Ведомости

Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов, сообщает ливанская газета An Nahar на своей странице в X.

«Посетили [спикера ливанского парламента Набиху] Берри: в ближайшие 36 часов прекращение огня будет достигнуто», – говорится в сообщении.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что 26 ноября кабинет министров Израиля соберется, чтобы одобрить соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла». Кроме того, по словам неназванного ливанского чиновника, Вашингтон сообщил Бейруту, что о соглашении можно будет объявить «в течение нескольких часов». По данным Reuters, перемирие будет контролироваться пятью странами под председательством США – об этом заявил депутат ливанского парламента.

25 ноября CNN, ссылаясь на источник, сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил готовящееся соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». В этот же день израильские СМИ писали, что Нетаньяху в ближайшее время представит соглашение как выгодную сделку для Израиля, а не компромисс.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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