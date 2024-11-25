Израиль предварительно одобрил соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня

С 24 сентября ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли. В 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Qatar Airways, Lufthansa, Air France и другие авиакомпании приостановили свои полеты в Ливан, Израиль и Иран.