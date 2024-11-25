Израиль предварительно одобрил соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня
Иерусалим одобрил предложение о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.
По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время представит соглашение общественности. Как отмечает «Интерфакс», его презентация будет устроена так, что договор будет представлен как выгодная сделка для Израиля, а не компромисс.
Вопрос уже обсуждался с высокопоставленными политиками Израиля, заявляет издание.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
С 24 сентября ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли. В 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Qatar Airways, Lufthansa, Air France и другие авиакомпании приостановили свои полеты в Ливан, Израиль и Иран.