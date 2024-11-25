CNN: Нетаньяху одобрил соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня

Переговоры по соглашению о прекращении огня при этом продвигаются в позитивном направлении, но «один неверный шаг может поставить под сомнение ход диалога», добавили собеседники телеканала. Соглашение также должно быть одобрено израильским кабинетом министров, чего пока не произошло, уточняет CNN.