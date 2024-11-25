CNN: Нетаньяху одобрил соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил готовящееся соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла», передает CNN со ссылкой на источник.
Нетаньяху сообщил об этом в ходе консультаций по вопросам безопасности с израильскими официальными лицами. Собеседник американского телеканала сообщает, что у Израиля по-прежнему есть сомнения относительно некоторых деталей соглашения, которые, как ожидается, будут переданы ливанскому правительству.
Переговоры по соглашению о прекращении огня при этом продвигаются в позитивном направлении, но «один неверный шаг может поставить под сомнение ход диалога», добавили собеседники телеканала. Соглашение также должно быть одобрено израильским кабинетом министров, чего пока не произошло, уточняет CNN.
25 ноября израильские СМИ писали, что Нетаньяху в ближайшее время представит соглашение как выгодную сделку для Израиля, а не компромисс.
Боевые действия на юге Ливана продолжаются с конца сентября этого года. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.
Кроме того, продолжаются обстрелы территории Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли.