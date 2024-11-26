В НАТО заявили о поддержке Киева после запуска «Орешника»
НАТО будет продолжать поддержку Киева после запуска Россией ракеты средней дальности «Орешник», сообщается на сайте альянса по итогам встречи совета Украина – НАТО.
Ранее пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллах заявляла, что запуск «Орешника» не изменит ход украинского конфликта и не помешает НАТО поддерживать Украину.
Совет Украина – НАТО собрался 26 ноября из-за запуска Россией ракеты «Орешник». Заседание проходило под руководством исполняющего обязанности генсека НАТО Бориса Руге. Совет был создан на саммите Североатлантического альянса прошлым летом. Эту площадку стороны рассматривают как механизм реализации стремлений Киева по вступлению в НАТО.
Следующее заседание Совета состоится 3-4 декабря.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 25 ноября Белый дом подтвердил запуск ATACMS. В ответ на запуски ракет по российским регионам 21 ноября президент Владимир Путин сообщил об ударе «Орешником» по предприятию украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске.