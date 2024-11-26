В НАТО заявили о поддержке Киева после запуска «Орешника»

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 25 ноября Белый дом подтвердил запуск ATACMS. В ответ на запуски ракет по российским регионам 21 ноября президент Владимир Путин сообщил об ударе «Орешником» по предприятию украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске.