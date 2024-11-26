МИД Великобритании обещает ответ на высылку дипломата из Москвы
«Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом», – сказал он.
26 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о лишении аккредитации в России британского сотрудника посольства Великобритании в Москве за разведывательную деятельность. В ФСБ заявили, что дипломат сменил на «должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе» этого года.
Одновременно с этим посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в МИД России. Кейси объявили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор указал о себе «заведомо ложные сведения» при въезде в РФ.
13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Сообщалось, что директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. Тогда это стало основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела британского посольства в Москве, в действиях которых были обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы».