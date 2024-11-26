13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Сообщалось, что директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. Тогда это стало основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела британского посольства в Москве, в действиях которых были обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы».