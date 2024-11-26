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МИД Великобритании обещает ответ на высылку дипломата из Москвы

Ведомости

Британский МИД ответит на высылку одного из своих дипломатов из России, пишет РБК со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

«Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом», – сказал он.

26 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о лишении аккредитации в России британского сотрудника посольства Великобритании в Москве за разведывательную деятельность. В ФСБ заявили, что дипломат сменил на «должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе» этого года.

Одновременно с этим посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в МИД России. Кейси объявили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор указал о себе «заведомо ложные сведения» при въезде в РФ. 

13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Сообщалось, что директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. Тогда это стало основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела британского посольства в Москве, в действиях которых были обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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