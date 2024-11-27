Маск обвинил администрацию Байдена в финансировании «бесконечной войны»
Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в финансировании «бесконечной войны».
«Финансирование вечной войны», – прокомментрировал Маск публикацию пользователя социальной сети Х, в которой говорится о том, что деньги американских налогоплательщиков уходит на «ускорение третьей мировой войны».
Пост пользователя в X был сделан на фоне публикации газеты Politico с информацией о том, что Байден тайно попросил конгресс выделить еще $24 млрд на помощь Украине и пополнение вооружений до того, как он покинет свой пост.
Новый транш чрезвычайного финансирования Пентагона пойдет на закупку оружия и оборудования для Украины и пополнение американских запасов вооружений. Две трети запрошенных средств – $16 млрд – пойдут на пополнение американских запасов. Оставшиеся $8 млрд долларов пойдут на «инициативу содействия безопасности Украины», в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на поставку вооружения для украинских войск.