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Маск обвинил администрацию Байдена в финансировании «бесконечной войны»

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в финансировании «бесконечной войны».

«Финансирование вечной войны», – прокомментрировал Маск публикацию пользователя социальной сети Х, в которой говорится о том, что деньги американских налогоплательщиков уходит на «ускорение третьей мировой войны».

Пост пользователя в X был сделан на фоне публикации газеты Politico с информацией о том, что Байден тайно попросил конгресс выделить еще $24 млрд на помощь Украине и пополнение вооружений до того, как он покинет свой пост.

Новый транш чрезвычайного финансирования Пентагона пойдет на закупку оружия и оборудования для Украины и пополнение американских запасов вооружений. Две трети запрошенных средств – $16 млрд – пойдут на пополнение американских запасов. Оставшиеся $8 млрд долларов пойдут на «инициативу содействия безопасности Украины», в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на поставку вооружения для украинских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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