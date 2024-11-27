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В МИД Германии опровергли закрытие бюро «Первого канала»

Ведомости

Германия не закрывала бюро «Первого канала» в Берлине, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

«Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», – заявил он журналистам на брифинге кабмина (цитата по «РИА Новости»).

Вагнер подчеркнул, что в Германии аккредитованы и другие российские журналисты, а санкции Евросоюза распространяются лишь на вещание на территории союза, но не работу журналистов в целом.

Представитель немецкого МИДа добавил, что Германия осуждает меры по высылке журналистов ARD.

27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение «наказанием за правду и профессионализм», отметив, что корпункт закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.

Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что корреспонденты ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию. Мера принята в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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