В МИД Германии опровергли закрытие бюро «Первого канала»
Германия не закрывала бюро «Первого канала» в Берлине, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
«Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», – заявил он журналистам на брифинге кабмина (цитата по «РИА Новости»).
Вагнер подчеркнул, что в Германии аккредитованы и другие российские журналисты, а санкции Евросоюза распространяются лишь на вещание на территории союза, но не работу журналистов в целом.
Представитель немецкого МИДа добавил, что Германия осуждает меры по высылке журналистов ARD.
27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение «наказанием за правду и профессионализм», отметив, что корпункт закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.
Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что корреспонденты ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию. Мера принята в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Германии.