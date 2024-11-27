В МИД Германии опровергли закрытие бюро «Первого канала»

«Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», – заявил он журналистам на брифинге кабмина (цитата по «РИА Новости»).