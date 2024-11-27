США ввели новые санкции против Венесуэлы в связи с итогами выборов

США ввели новые санкции против 21 представителя венесуэльской власти, а также объявили о введении визовых ограничений в отношении значительного числа чиновников латиноамериканской страны в связи с итогами выборов, в которых победил президент Николас Мадуро. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает корреспондент «Ведомостей».