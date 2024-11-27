США ввели новые санкции против Венесуэлы в связи с итогами выборов
США ввели новые санкции против 21 представителя венесуэльской власти, а также объявили о введении визовых ограничений в отношении значительного числа чиновников латиноамериканской страны в связи с итогами выборов, в которых победил президент Николас Мадуро. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает корреспондент «Ведомостей».
«Министерство финансов введет санкции в отношении 21 чиновника службы безопасности и уровня кабинета министров, поддерживающих Николаса Мадуро, – заявил старший представитель администрации Джо Байдена во время пресс-брифинга. – В их число входят 15 руководителей национальной гвардии, национальной полиции, национальной разведывательной службы, милиции и главного управления военной контрразведки».
Представитель администрации подчеркнул, что все эти структуры являются частью аппарата безопасности Мадуро и «несут ответственность за жестокое подавление мирных протестующих и произвольные задержания».
«Мы также включили в список чиновников, поддерживающих Мадуро, несущих ответственность за антидемократические действия», – добавил он.
Представитель администрации США также объявил о новых визовых ограничениях, вводимых госдепом.
«Одновременно госдепартамент ввел новые визовые ограничения на значительное число чиновников, поддерживающих Мадуро, которые подорвали избирательный процесс в Венесуэле, и несут ответственность за репрессии», – сказал он.
Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. 23 августа 2024 г. председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что Мадуро признан победителем выборов.
Затем девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги выборов в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть.
12 сентября США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентным выборам.