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США ввели новые санкции против Венесуэлы в связи с итогами выборов

Ведомости

США ввели новые санкции против 21 представителя венесуэльской власти, а также объявили о введении визовых ограничений в отношении значительного числа чиновников латиноамериканской страны в связи с итогами выборов, в которых победил президент Николас Мадуро. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает корреспондент «Ведомостей».

«Министерство финансов введет санкции в отношении 21 чиновника службы безопасности и уровня кабинета министров, поддерживающих Николаса Мадуро, – заявил старший представитель администрации Джо Байдена во время пресс-брифинга. – В их число входят 15 руководителей национальной гвардии, национальной полиции, национальной разведывательной службы, милиции и главного управления военной контрразведки».

Представитель администрации подчеркнул, что все эти структуры являются частью аппарата безопасности Мадуро и «несут ответственность за жестокое подавление мирных протестующих и произвольные задержания».

«Мы также включили в список чиновников, поддерживающих Мадуро, несущих ответственность за антидемократические действия», – добавил он.

Представитель администрации США также объявил о новых визовых ограничениях, вводимых госдепом.

«Одновременно госдепартамент ввел новые визовые ограничения на значительное число чиновников, поддерживающих Мадуро, которые подорвали избирательный процесс в Венесуэле, и несут ответственность за репрессии», – сказал он.

Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. 23 августа 2024 г. председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что Мадуро признан победителем выборов.

Затем девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги выборов в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть.

12 сентября США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентным выборам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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