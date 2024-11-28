ФБР отреагировало на информацию об угрозах в адрес команды Трампа

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226. В национальном масштабе за республиканца проголосовали 51% избирателей. Вскоре после победы Трамп начал объявлять о том, кого планирует назначить на ключевые должности в своей администрации. К исполнению обязанностей президента США он приступит после инаугурации, которая состоится в Вашингтоне в январе.