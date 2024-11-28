ФБР отреагировало на информацию об угрозах в адрес команды Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее команда Трампа сообщила, что ряд выбранных претендентов будущего кабинета получили различные угрозы. Информацию о поступлении угроз в их адрес, в том числу сообщений о «минировании», подтвердило и ФБР.
По данным силового ведомства, оно сотрудничает с другими правоохранительными органами и «серьезно» относится ко всем потенциальным угрозам.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226. В национальном масштабе за республиканца проголосовали 51% избирателей. Вскоре после победы Трамп начал объявлять о том, кого планирует назначить на ключевые должности в своей администрации. К исполнению обязанностей президента США он приступит после инаугурации, которая состоится в Вашингтоне в январе.
В ходе предвыборной программы на Трампа дважды было совершено покушение. В ходе первого покушения, произошедшего 13 июля в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании, стрелок смог ранить президента в ухо. Ранение оказалось незначительным, однако в ходе расследования выяснилось, что Секретная служба допустила ряд ошибок, из-за чего стрелок смог произвести несколько выстрелов в Трампа. В результате один участник митинга погиб, еще двое пострадали.