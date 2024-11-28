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ФБР отреагировало на информацию об угрозах в адрес команды Трампа

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. 

Ранее команда Трампа сообщила, что ряд выбранных претендентов будущего кабинета получили различные угрозы. Информацию о поступлении угроз в их адрес, в том числу сообщений о «минировании», подтвердило и ФБР.

По данным силового ведомства, оно сотрудничает с другими правоохранительными органами и «серьезно» относится ко всем потенциальным угрозам.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226. В национальном масштабе за республиканца проголосовали 51% избирателей. Вскоре после победы Трамп начал объявлять о том, кого планирует назначить на ключевые должности в своей администрации. К исполнению обязанностей президента США он приступит после инаугурации, которая состоится в Вашингтоне в январе.

В ходе предвыборной программы на Трампа дважды было совершено покушение. В ходе первого покушения, произошедшего 13 июля в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании, стрелок смог ранить президента в ухо. Ранение оказалось незначительным, однако в ходе расследования выяснилось, что Секретная служба допустила ряд ошибок, из-за чего стрелок смог произвести несколько выстрелов в Трампа. В результате один участник митинга погиб, еще двое пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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