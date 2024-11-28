Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду
Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента страны, на которых победила действующий президент Майя Санду. Об этом пишет издание Unimedia.
«Конституционный суд собрался 28 ноября на заседание, чтобы подтвердить результаты выборов и утвердить мандат президента Республики Молдовы», – говорится в материале.
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,36% голосов избирателей. ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. Явка составила 54,3%.
Ее оппонентом на выборах был Александр Стояногло, набравший 44,64% голосов.
Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию». Санду, как писал Reuters, пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло.
Первый тур состоялся 20 октября. Тогда при явке 51% Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Всего же в президентской гонке участвовало 11 кандидатов.