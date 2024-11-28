Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду

Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию». Санду, как писал Reuters, пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло.