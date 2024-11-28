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Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду

Ведомости

Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента страны, на которых победила действующий президент Майя Санду. Об этом пишет издание Unimedia.

«Конституционный суд собрался 28 ноября на заседание, чтобы подтвердить результаты выборов и утвердить мандат президента Республики Молдовы», – говорится в материале.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,36% голосов избирателей. ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. Явка составила 54,3%.

Ее оппонентом на выборах был Александр Стояногло, набравший 44,64% голосов.

Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию». Санду, как писал Reuters, пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло.

Первый тур состоялся 20 октября. Тогда при явке 51% Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Всего же в президентской гонке участвовало 11 кандидатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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