Посольство посчитало ограничения для российских журналистов в ФРГ эскалацией
Дальнейшие ограничения деятельности журналистов из России в Германии будут рассматриваться как эскалация и не останутся без ответа, сообщили в посольстве РФ в ФРГ. Диппредставительство также подтвердило, что посла Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии.
«Ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR. <...> Отвергли претензии германской стороны как безосновательные», – говорится в комментарии посольства.
Согласно опубликованному заявлению, шаги России носят сугубо ответный характер на недружественные действия властей Германии, которые запретили пребывание и осуществление деятельности на территории страны двум журналистам «Первого канала». В посольстве отметили, что Москва опирается на принцип взаимности, а корпункт ARD/WDR в российской столице не закрыт.
Российская сторона также напомнила, что МИД и посольство в Берлине обращали внимание на ситуацию, когда российским журналистам отказывали в продлении вида на жительство под надуманными предлогами. Москва рассматривает это как препятствование профессиональной деятельности корреспондентов, говорится в заявлении.
27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение «наказанием за правду и профессионализм», отметив, что корпункт закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии. Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что корреспонденты немецкого ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию.