Посольство посчитало ограничения для российских журналистов в ФРГ эскалацией

Дальнейшие ограничения деятельности журналистов из России в Германии будут рассматриваться как эскалация и не останутся без ответа, сообщили в посольстве РФ в ФРГ. Диппредставительство также подтвердило, что посла Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии.