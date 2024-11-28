Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Посольство посчитало ограничения для российских журналистов в ФРГ эскалацией

Ведомости

Дальнейшие ограничения деятельности журналистов из России в Германии будут рассматриваться как эскалация и не останутся без ответа, сообщили в посольстве РФ в ФРГ. Диппредставительство также подтвердило, что посла Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии.

«Ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR. <...> Отвергли претензии германской стороны как безосновательные», – говорится в комментарии посольства.

Согласно опубликованному заявлению, шаги России носят сугубо ответный характер на недружественные действия властей Германии, которые запретили пребывание и осуществление деятельности на территории страны двум журналистам «Первого канала». В посольстве отметили, что Москва опирается на принцип взаимности, а корпункт ARD/WDR в российской столице не закрыт.

Российская сторона также напомнила, что МИД и посольство в Берлине обращали внимание на ситуацию, когда российским журналистам отказывали в продлении вида на жительство под надуманными предлогами. Москва рассматривает это как препятствование профессиональной деятельности корреспондентов, говорится в заявлении.

27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение «наказанием за правду и профессионализм», отметив, что корпункт закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии. Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что корреспонденты немецкого ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных