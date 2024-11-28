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Боррель: никто не знает о дальнейшей помощи Киеву от Евросоюза

Ведомости

Никто не знает о том, будет ли Евросоюз оказывать помощь Украине в случае, если США откажутся это делать. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе дискуссии в институте геополитики Брюсселя.

«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве», – сообщил Боррель. По его словам, похожий вопрос власти Украины задавали ему в феврале 2022 г. – они интересовались, будет ли ЕС поддерживать Киев в случае конфликта с Россией.

«В тот момент [в 2022 г.] я не мог сказать да, потому что не был уверен. Тот же вопрос возвращается сейчас: насколько вы собираетесь поддерживать нас? Я не думаю, что кто-то знает ответ», – отметил глава дипломатии.

24 ноября конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации главы государства. По словам Уолтца, «нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения».

В середине ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким заявлял, что победа Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение Вашингтона к украинскому кризису, потому что американцы захотят оставить все под своим контролем.

В сентябре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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