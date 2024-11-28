Боррель: никто не знает о дальнейшей помощи Киеву от Евросоюза
Никто не знает о том, будет ли Евросоюз оказывать помощь Украине в случае, если США откажутся это делать. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе дискуссии в институте геополитики Брюсселя.
«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве», – сообщил Боррель. По его словам, похожий вопрос власти Украины задавали ему в феврале 2022 г. – они интересовались, будет ли ЕС поддерживать Киев в случае конфликта с Россией.
«В тот момент [в 2022 г.] я не мог сказать да, потому что не был уверен. Тот же вопрос возвращается сейчас: насколько вы собираетесь поддерживать нас? Я не думаю, что кто-то знает ответ», – отметил глава дипломатии.
24 ноября конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации главы государства. По словам Уолтца, «нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения».
В середине ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким заявлял, что победа Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение Вашингтона к украинскому кризису, потому что американцы захотят оставить все под своим контролем.
В сентябре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.