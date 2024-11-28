Боррель: никто не знает о дальнейшей помощи Киеву от Евросоюза

«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве», – сообщил Боррель. По его словам, похожий вопрос власти Украины задавали ему в феврале 2022 г. – они интересовались, будет ли ЕС поддерживать Киев в случае конфликта с Россией.