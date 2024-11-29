Борис Джонсон: Запад воюет против России чужими руками
Запад воюет против России через посредников. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Daily Telegraph.
«Мы ведем войну посредниками, но мы не даем нашим посредникам возможности выполнять эту работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной, и это жестоко», – сказал Джонсон.
Джонсон заявил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за Украину, поскольку она, наряду с ядерными державами Россией и США, подписала Будапештский меморандум 1994 г. В результате этого соглашения Украина, Белоруссия и Казахстан получили гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, которое размещалось на их территориях до распада Советского Союза. Бывший лидер консерваторов заявил, что это равносильно «сотрудничеству» с Россией и означает, что Великобритания обязана немедленно прийти на помощь Украине.
Он заявил, что Великобритании потребовалось «слишком много времени, чтобы нарушить табу» на поставку крылатых ракет Storm Shadow Украине и сопутствующую политику разрешения на запуск этого оружия по России.
«Мы могли бы ускорить темп», – сказал Джонсон.
21 ноября президент РФ Владимир Путин рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием, поставленным Украине, по регионам российского государства. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов Северной группировки войск. В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».