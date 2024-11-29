Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Борис Джонсон: Запад воюет против России чужими руками

Ведомости

Запад воюет против России через посредников. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Daily Telegraph.

«Мы ведем войну посредниками, но мы не даем нашим посредникам возможности выполнять эту работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной, и это жестоко», – сказал Джонсон.

Джонсон заявил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за Украину, поскольку она, наряду с ядерными державами Россией и США, подписала Будапештский меморандум 1994 г. В результате этого соглашения Украина, Белоруссия и Казахстан получили гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, которое размещалось на их территориях до распада Советского Союза. Бывший лидер консерваторов заявил, что это равносильно «сотрудничеству» с Россией и означает, что Великобритания обязана немедленно прийти на помощь Украине.

Он заявил, что Великобритании потребовалось «слишком много времени, чтобы нарушить табу» на поставку крылатых ракет Storm Shadow Украине и сопутствующую политику разрешения на запуск этого оружия по России.

«Мы могли бы ускорить темп», – сказал Джонсон.

21 ноября президент РФ Владимир Путин рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием, поставленным Украине, по регионам российского государства. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов Северной группировки войск. В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных