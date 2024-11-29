Борис Джонсон: Запад воюет против России чужими руками

Джонсон заявил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за Украину, поскольку она, наряду с ядерными державами Россией и США, подписала Будапештский меморандум 1994 г. В результате этого соглашения Украина, Белоруссия и Казахстан получили гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, которое размещалось на их территориях до распада Советского Союза. Бывший лидер консерваторов заявил, что это равносильно «сотрудничеству» с Россией и означает, что Великобритания обязана немедленно прийти на помощь Украине.