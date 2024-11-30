Рябков: Россия найдет покупателей урана после ограничений на его экспорт в США

В мае 2024 г. американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, действие которого продлится вплоть до 2040 г. При этом до 1 января 2028 г. допускаются временные исключения. В прошлом году США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд, Москва тогда сохранила лидерство по стоимости поставок, а второй по экспорту в Соединенные Штаты стала Германия.