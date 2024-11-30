Рябков: Россия найдет покупателей урана после ограничений на его экспорт в США
Заинтересованные в закупке у РФ ирана есть, Россия найдет рынки сбыта для этой продукции после введения ограничений на ее экспорт в США. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Есть потребители, есть те, кто весьма в этом заинтересован. Ценовой уровень на сегодня на эту продукцию такой, что наши интересы не пострадают», – сказал Рябков.
Он напомнил, что обсуждение инициативы по прекращению поставок США урана шла давно, а в Штатах «уже какое-то время назад предприняли шаги, которые будут означать со временем сокращение» российского экспорта. Замминистра выразил уверенность, что «сбыт будет обеспечен, рынки найдутся».
15 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении на экспорт из РФ обогащенного урана в США. Исключением, как сообщалось, станут поставки, осуществляемые на основании разовых лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. В кабмине пояснили, что ограничения вводятся по указанию президента России Владимира Путина в качестве ответной меры на введенные США в 2024–2027 гг. ограничения и запрет с 2028 г. на импорт урановой продукции из РФ.
В мае 2024 г. американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, действие которого продлится вплоть до 2040 г. При этом до 1 января 2028 г. допускаются временные исключения. В прошлом году США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд, Москва тогда сохранила лидерство по стоимости поставок, а второй по экспорту в Соединенные Штаты стала Германия.