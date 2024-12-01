WSJ: Евросоюз готовится к «разрушительным сценариям» в отношениях с Трампом

Повлиять на Вашингтон блок может, если предложит США сотрудничать в вопросах подхода к Китаю, заявили газете некоторые дипломаты и официальные лица в Европе. По их словам, ЕС и будущая команда Трампа разделяют обеспокоенность по вопросам экспорта высокотехнологичных товаров в Китай и в связи с высокой долей дешевого китайского экспорта, который «наводняет рынки Северной Америки и Европы».