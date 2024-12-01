WSJ: Евросоюз готовится к «разрушительным сценариям» в отношениях с Трампом
Переизбранная на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попытается «охладить» гнев Дональда Трампа после его возвращения в Белом дом, от этого будут зависеть отношения блока с США, ЕС готовится к «разрушительным сценариям», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Избранный президент США, как пишет газета, угрожает Европе введением торговых санкций и сокращением поддержки Украины. На фоне этих вызовов команда фон дер Ляйен «извлекает уроки» из первого срока Трампа и готовится к неожиданностям, а также ищет общие интересы, указывает WSJ.
По данным газеты, ЕК рассматривает варианты увеличения импорта товаров из США и сокращения торгового профицита ЕС с США. Фон дер Ляйен, как отмечается, недавно предложила закупать у Штатов больше сжиженного природного газа, блок также изучает возможность наращивания закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции США, сообщили изданию чиновники и дипломаты.
В случае введения Вашингтоном торговых пошлин ЕК примет ответные меры и «нацелится на чувствительные секторы и избирательные округа США». В эпоху первого срока президентства Трампа ограничения затронули разные категории продукции: от виски до мотоциклов Harley-Davidson и джинсов Levi's, пишет WSJ.
«Теперь фокус расширился. Европейские чиновники говорят, что построение рабочих отношений с новой администрацией потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли, таких как принятие большей части финансового бремени поддержки Украины и увеличение военных расходов, в том числе на военную технику США», – говорится в статье.
Чиновники продолжают анализировать возможные торговые шаги команды Трампа, заявила ранее на этой неделе генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Сабина Вейанд. Она отметила, что цель блока – сотрудничество, но ЕС готовится и к «разрушительным сценариям».
Повлиять на Вашингтон блок может, если предложит США сотрудничать в вопросах подхода к Китаю, заявили газете некоторые дипломаты и официальные лица в Европе. По их словам, ЕС и будущая команда Трампа разделяют обеспокоенность по вопросам экспорта высокотехнологичных товаров в Китай и в связи с высокой долей дешевого китайского экспорта, который «наводняет рынки Северной Америки и Европы».