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WSJ: Евросоюз готовится к «разрушительным сценариям» в отношениях с Трампом

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Переизбранная на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попытается «охладить» гнев Дональда Трампа после его возвращения в Белом дом, от этого будут зависеть отношения блока с США, ЕС готовится к «разрушительным сценариям», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Избранный президент США, как пишет газета, угрожает Европе введением торговых санкций и сокращением поддержки Украины. На фоне этих вызовов команда фон дер Ляйен «извлекает уроки» из первого срока Трампа и готовится к неожиданностям, а также ищет общие интересы, указывает WSJ.

По данным газеты, ЕК рассматривает варианты увеличения импорта товаров из США и сокращения торгового профицита ЕС с США. Фон дер Ляйен, как отмечается, недавно предложила закупать у Штатов больше сжиженного природного газа, блок также изучает возможность наращивания закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции США, сообщили изданию чиновники и дипломаты.

В случае введения Вашингтоном торговых пошлин ЕК примет ответные меры и «нацелится на чувствительные секторы и избирательные округа США». В эпоху первого срока президентства Трампа ограничения затронули разные категории продукции: от виски до мотоциклов Harley-Davidson и джинсов Levi's, пишет WSJ.

«Теперь фокус расширился. Европейские чиновники говорят, что построение рабочих отношений с новой администрацией потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли, таких как принятие большей части финансового бремени поддержки Украины и увеличение военных расходов, в том числе на военную технику США», – говорится в статье.

Чиновники продолжают анализировать возможные торговые шаги команды Трампа, заявила ранее на этой неделе генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Сабина Вейанд. Она отметила, что цель блока – сотрудничество, но ЕС готовится и к «разрушительным сценариям».

Повлиять на Вашингтон блок может, если предложит США сотрудничать в вопросах подхода к Китаю, заявили газете некоторые дипломаты и официальные лица в Европе. По их словам, ЕС и будущая команда Трампа разделяют обеспокоенность по вопросам экспорта высокотехнологичных товаров в Китай и в связи с высокой долей дешевого китайского экспорта, который «наводняет рынки Северной Америки и Европы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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