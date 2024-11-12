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Избрание Трампа обнулит отношение США к Европе

Она растеряна, но еще полна амбиций
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Пять лет назад, представляя свою команду в Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен назвала ЕК «геополитической комиссией». А каким же образом они собирались превратить огромную бюрократическую машину, занятую в тот момент исключительно вопросами торговли и субсидий, в полноценного геополитического игрока с четко выраженными интересами и готового реализовать эти интересы. Но мы стали свидетелями того, как Европа отправила свои принципы в мусорную корзину истории.

Ремесло дипломатии отринули в угоду стремлению к разжиганию войны. «Победа на Украине будет одержана на поле боя», – писал в Twitter 9 апреля 2022 г. заместитель главы ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На повестке его преемницы Каи Каллас тоже только одна международная тема – Украина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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