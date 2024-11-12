Избрание Трампа обнулит отношение США к Европе

Избрание Трампа обнулит отношение США к ЕвропеОна растеряна, но еще полна амбиций
Пять лет назад, представляя свою команду в Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен назвала ЕК «геополитической комиссией». А каким же образом они собирались превратить огромную бюрократическую машину, занятую в тот момент исключительно вопросами торговли и субсидий, в полноценного геополитического игрока с четко выраженными интересами и готового реализовать эти интересы. Но мы стали свидетелями того, как Европа отправила свои принципы в мусорную корзину истории.
Ремесло дипломатии отринули в угоду стремлению к разжиганию войны. «Победа на Украине будет одержана на поле боя», – писал в Twitter 9 апреля 2022 г. заместитель главы ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На повестке его преемницы Каи Каллас тоже только одна международная тема – Украина.