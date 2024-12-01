Глава МИД Турции выступил за снижение напряженности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
«Фидан заявил, что Турция выступает против любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе, выступает за снижение напряженности в Сирии», – сказал собеседник агентства.
Министр также сообщил, что власти Турции «никогда не допустят террористической деятельности против нашей страны и сирийских граждан».
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
По состоянию на 1 декабря сирийская армия не контролирует Алеппо, но подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которая граничит с провинциями Алеппо и Идлиб, передавала радиостанция Sham FM.
1 декабря президент Сирии Башар Асад сообщил, что терроризм понимает «только язык силы и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров».