Салливан: США не планируют передавать Украине ядерное оружие
Вашингтон не рассматривает возможность передачи Украине ядерного оружия. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
«Это не рассматривается. Нет. Мы наращиваем различные обычные возможности на Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с Россией, а не ядерный потенциал», – сказал он.
21 ноября The New York Times писала, что официальные лица в США и Европе дискутируют о «сдерживании как возможной гарантии безопасности» для Украины. В частности, речь идет о накоплении «обычных вооружений, достаточных для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня».
При этом несколько официальных лиц даже предположили, что действующий президент США Джо Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада СССР, что «стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором». Представители власти США неоднократно отвергали возможность передачи Киеву ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября заявил, что Москва не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Президент отметил, что Россия в таком случае применит все имеющиеся средства поражения.