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Салливан: США не планируют передавать Украине ядерное оружие

Ведомости

Вашингтон не рассматривает возможность передачи Украине ядерного оружия. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«Это не рассматривается. Нет. Мы наращиваем различные обычные возможности на Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с Россией, а не ядерный потенциал», – сказал он.

21 ноября The New York Times писала, что официальные лица в США и Европе дискутируют о «сдерживании как возможной гарантии безопасности» для Украины. В частности, речь идет о накоплении «обычных вооружений, достаточных для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня».

При этом несколько официальных лиц даже предположили, что действующий президент США Джо Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада СССР, что «стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором». Представители власти США неоднократно отвергали возможность передачи Киеву ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября заявил, что Москва не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Президент отметил, что Россия в таком случае применит все имеющиеся средства поражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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