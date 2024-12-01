Салливан: США не планируют передавать Украине ядерное оружие

При этом несколько официальных лиц даже предположили, что действующий президент США Джо Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада СССР, что «стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором». Представители власти США неоднократно отвергали возможность передачи Киеву ядерного оружия.