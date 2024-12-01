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В ФРГ не нашли доказательств причастности России к падению самолета DHL в Литве

Ведомости

Берлин не может говорить о причастности Москвы к падению грузового самолета DHL в Литве, таких данных нет. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

«Нет, пока нет [признаков причастности России]. Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать», – сказала Фезер в интервью газете Handelsblatt.

27 ноября министр обороны Литвы Лауринас Кацюнас сообщил, что признаков диверсии при крушении самолета DHL не обнаружено, падение могло произойти в результате технической проблемы.

Грузовой самолет Boeing 737-400 международной компании доставки грузов и документов DHL потерпел крушение 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса. Самолет упал на жилой дом, 12 жителей были эвакуированы, пострадавших среди жильцов не было.

На борту самолета было четыре человека – два пилота и два члена экипажа. Один пилот погиб, еще два человека пострадали. Издание Delfi писало, что пилоты самолета, который потерпел крушение в Вильнюсе, запрашивали данные о посадке перед аварией. Они, в частности, поинтересовались у диспетчеров, нужно ли им включать систему посадки ILS из-за плохой видимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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