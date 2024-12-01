В ФРГ не нашли доказательств причастности России к падению самолета DHL в Литве

На борту самолета было четыре человека – два пилота и два члена экипажа. Один пилот погиб, еще два человека пострадали. Издание Delfi писало, что пилоты самолета, который потерпел крушение в Вильнюсе, запрашивали данные о посадке перед аварией. Они, в частности, поинтересовались у диспетчеров, нужно ли им включать систему посадки ILS из-за плохой видимости.