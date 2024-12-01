В ФРГ не нашли доказательств причастности России к падению самолета DHL в Литве
Берлин не может говорить о причастности Москвы к падению грузового самолета DHL в Литве, таких данных нет. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
«Нет, пока нет [признаков причастности России]. Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать», – сказала Фезер в интервью газете Handelsblatt.
27 ноября министр обороны Литвы Лауринас Кацюнас сообщил, что признаков диверсии при крушении самолета DHL не обнаружено, падение могло произойти в результате технической проблемы.
Грузовой самолет Boeing 737-400 международной компании доставки грузов и документов DHL потерпел крушение 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса. Самолет упал на жилой дом, 12 жителей были эвакуированы, пострадавших среди жильцов не было.
На борту самолета было четыре человека – два пилота и два члена экипажа. Один пилот погиб, еще два человека пострадали. Издание Delfi писало, что пилоты самолета, который потерпел крушение в Вильнюсе, запрашивали данные о посадке перед аварией. Они, в частности, поинтересовались у диспетчеров, нужно ли им включать систему посадки ILS из-за плохой видимости.