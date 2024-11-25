Delfi: пилоты разбившегося в Вильнюсе самолета запрашивали данные о посадке
Пилоты самолета, который потерпел крушение в Вильнюсе, запрашивали данные о посадке перед аварией, сообщает издание Delfi. Они, в частности, поинтересовались у диспетчеров, нужно ли им включать систему посадки ILS из-за плохой видимости.
В начале записи диспетчер сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м). Пилот в ответ поинтересовался видимостью и возможностью воспользоваться курсо-глиссадной системой (ILS). В публикации отмечается, что ILS является наиболее распространенной в авиации радионавигационной системой захода на посадку по приборам.
Позже диспетчер сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS. Пилот ответил: «ОК, 800 метров». Затем диспетчерский центр указал параметры ветра и разрешил посадку, после чего связь с пилотами прервалась.
Самолет, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщал представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.
На борту самолета Boeing 737-400 было четыре человека – два пилота и два члена экипажа. Один пилот погиб, еще два человека пострадали. Delfi уточняет, что разбившийся самолет был «достаточно старым».