Delfi: пилоты разбившегося в Вильнюсе самолета запрашивали данные о посадке

В начале записи диспетчер сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м). Пилот в ответ поинтересовался видимостью и возможностью воспользоваться курсо-глиссадной системой (ILS). В публикации отмечается, что ILS является наиболее распространенной в авиации радионавигационной системой захода на посадку по приборам.