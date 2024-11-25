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Delfi: пилоты разбившегося в Вильнюсе самолета запрашивали данные о посадке

Ведомости

Пилоты самолета, который потерпел крушение в Вильнюсе, запрашивали данные о посадке перед аварией, сообщает издание Delfi. Они, в частности, поинтересовались у диспетчеров, нужно ли им включать систему посадки ILS из-за плохой видимости.

В начале записи диспетчер сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м). Пилот в ответ поинтересовался видимостью и возможностью воспользоваться курсо-глиссадной системой (ILS). В публикации отмечается, что ILS является наиболее распространенной в авиации радионавигационной системой захода на посадку по приборам.

Позже диспетчер сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS. Пилот ответил: «ОК, 800 метров». Затем диспетчерский центр указал параметры ветра и разрешил посадку, после чего связь с пилотами прервалась.

Самолет, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщал представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.

На борту самолета Boeing 737-400 было четыре человека – два пилота и два члена экипажа. Один пилот погиб, еще два человека пострадали. Delfi уточняет, что разбившийся самолет был «достаточно старым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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