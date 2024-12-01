Захарова заявила о предательстве Украины со стороны Запада

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России», – сказала Захарова.