Захарова заявила о предательстве Украины со стороны Запада
Запад предал Украину, поскольку его основной задачей является не поддержка Киева, а нанесение ущерба России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Таким образом дипломат прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Последний рассказал, что Украина должна сама решать, может ли она пойти на территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией.
«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России», – сказала Захарова.
В ноябре американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность ВСУ. Затем эту информацию подтвердили в Киеве.
При этом президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре говорил, что Киев не планирует снижать возраст обязательной мобилизации в армию в условиях военного положения до 18 лет.