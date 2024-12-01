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Захарова заявила о предательстве Украины со стороны Запада

Ведомости

Запад предал Украину, поскольку его основной задачей является не поддержка Киева, а нанесение ущерба России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Последний рассказал, что Украина должна сама решать, может ли она пойти на территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России», – сказала Захарова.

В ноябре американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность ВСУ. Затем эту информацию подтвердили в Киеве.

При этом президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре говорил, что Киев не планирует снижать возраст обязательной мобилизации в армию в условиях военного положения до 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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