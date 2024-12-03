СМИ: в Алеппо частично нет интернета, банки приостановили работу
Сотовая связь и интернет частично перестали работать в Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
Как сообщает информагентство, «все банки и пункты обмена валюты закрыты». На улицах практически никого нет, большинство жителей, оставшихся в городе, выходят из дома только по причине крайней необходимости.
29 ноября «Ведомости» писали о захвате Алеппо вооруженными группировками, не согласными с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада. Повстанцы после трехдневного сражения в провинциях Алеппо и Идлиб взяли под свой контроль территорию площадью 400 кв. км и 70 населенных пунктов и объектов. Наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.
Россия продолжает поддерживать Асада, заявил на брифинге 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.