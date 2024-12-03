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СМИ: в Алеппо частично нет интернета, банки приостановили работу

Ведомости

Сотовая связь и интернет частично перестали работать в Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Sham FM.

Как сообщает информагентство, «все банки и пункты обмена валюты закрыты». На улицах практически никого нет, большинство жителей, оставшихся в городе, выходят из дома только по причине крайней необходимости.

29 ноября «Ведомости» писали о захвате Алеппо вооруженными группировками, не согласными с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада. Повстанцы после трехдневного сражения в провинциях Алеппо и Идлиб взяли под свой контроль территорию площадью 400 кв. км и 70 населенных пунктов и объектов. Наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.

Россия продолжает поддерживать Асада, заявил на брифинге 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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