СМИ: в Алеппо частично нет интернета, банки приостановили работу

29 ноября «Ведомости» писали о захвате Алеппо вооруженными группировками, не согласными с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада. Повстанцы после трехдневного сражения в провинциях Алеппо и Идлиб взяли под свой контроль территорию площадью 400 кв. км и 70 населенных пунктов и объектов. Наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.