Оппозиция Южной Кореи пригрозила президенту импичментом из-за военного положения

«Если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию национальной ассамблеи [об отмене военного положения], это будет считаться незаконным и преступным действием», – заявил Чо после экстренного пленарного заседания, состоявшегося через несколько часов после того, как президент объявил военное положение. Его слова передает корейская газета The Korea Herald.