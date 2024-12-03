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Оппозиция Южной Кореи пригрозила президенту импичментом из-за военного положения

Ведомости

Лидер оппозиционной южнокорейской партии «Возродим Корею» Чо Гук заявил, что объявленное президентом Юн Сок Ёлем военное положение является причиной для запуска процедуры импичмента в его отношении.

«Если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию национальной ассамблеи [об отмене военного положения], это будет считаться незаконным и преступным действием», – заявил Чо после экстренного пленарного заседания, состоявшегося через несколько часов после того, как президент объявил военное положение. Его слова передает корейская газета The Korea Herald.

Оппозиционер также заявил, что министр обороны Ким Ён Хён тоже должен быть наказан за введение военного положения.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, обвинив оппозицию, которая контролирует парламент, в том, что она якобы поддерживает Северную Корею. Глава государства также выразил озабоченность в связи с тем, что Демократическая партия Кореи намеревается отстранить государственного аудитора и главного прокурора.

После объявления о введении военного положения к зданию парламента стянулись военные, однако депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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