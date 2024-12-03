Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева
Президент России Владимир Путин провел встречу с госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщили в Кремле.
Она прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, уточняется в сообщении. Заседание пройдет 6 декабря в Минске по случаю 25-летия союзного договора.
3 декабря замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии Игорь Назарук сообщал «РИА Новости», что Путин и президент республики Александр Лукашенко подпишут документы по развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности в рамках Союзного государства.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.
В апреле 2024 г. Лукашенко называл Союзное государство уникальным проектом. Сотрудничество России и Белоруссии направлено на рост благосостояния граждан двух стран, говорил он.