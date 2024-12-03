Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения
Правительство Республики Корея согласилось отменить военное положение, сообщает местное агентство Yonhap. До этого президент Юн Сок Ёль пообещал отозвать его на заседании кабмина.
Командование военным положением расформировано. Южнокорейское агентство News1 со ссылкой на минобороны сообщало, что ранее развернутые войска вернулись в свои подразделения. Там же уточнили, что со стороны Северной Кореи не фиксировалось никаких «необычных перемещений».
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствующих на пленарном заседании.