Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) объявил военное положение, обвинив оппозицию, которая контролирует парламент, в том, что она якобы поддерживает Северную Корею. Глава государства также выразил озабоченность в связи с тем, что Демократическая партия Кореи намеревается отстранить государственного аудитора и главного прокурора.



После объявления о введении военного положения к зданию парламента стянулись военные, однако депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. О том, как на фоне этих событий выглядит Сеул, – в фотогалерее «Ведомостей». / АР