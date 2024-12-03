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Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

Ведомости

Правительство Республики Корея согласилось отменить военное положение, сообщает местное агентство Yonhap. До этого президент Юн Сок Ёль пообещал отозвать его на заседании кабмина.

Командование военным положением расформировано. Южнокорейское агентство News1 со ссылкой на минобороны сообщало, что ранее развернутые войска вернулись в свои подразделения. Там же уточнили, что со стороны Северной Кореи не фиксировалось никаких «необычных перемещений».

Что происходит в Южной Корее на фоне введения и отмены военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) объявил военное положение, обвинив оппозицию, которая контролирует парламент, в том, что она якобы поддерживает Северную Корею. Глава государства также выразил озабоченность в связи с тем, что Демократическая партия Кореи намеревается отстранить государственного аудитора и главного прокурора.<br><br>После объявления о введении военного положения к зданию парламента стянулись военные, однако депутаты смогли провести заседание и <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/12/03/1078945-deputati-za-otmenu-voennogo-polozheniya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">отменить</a> это решение президента. О том, как на фоне этих событий выглядит Сеул, – в фотогалерее «Ведомостей».
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) объявил военное положение, обвинив оппозицию, которая контролирует парламент, в том, что она якобы поддерживает Северную Корею. Глава государства также выразил озабоченность в связи с тем, что Демократическая партия Кореи намеревается отстранить государственного аудитора и главного прокурора.

После объявления о введении военного положения к зданию парламента стянулись военные, однако депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. О том, как на фоне этих событий выглядит Сеул, – в фотогалерее «Ведомостей». / АР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствующих на пленарном заседании.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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