Daily Mail: весь лед Арктики растает к 2027 году
Арктика может остаться без льда уже через три года, что станет «зловещим рубежом» для всего мира. В текущем году минимальная площадь айсбергов составила всего 4,3 млн кв. м, что значительно ниже среднего показателя 1979–1992 гг., передает Daily Mail.
Учеными было проведено 300 компьютерных исследований, по результатам которых выявлено полное исчезновение льда в Заполярье в период от девяти до 20 лет независимо от дальнейшего выброса парниковых газов. Эксперты подчеркивают, что уменьшение выбросов может лишь отсрочить наступление перемен, но не остановить их. Кроме того, в девяти из этих симуляций первый день без льда может наступить уже через три года.
Отсутствие ледников в Арктике поменяет климатические условия на планете. Например, могут возникнуть экстремальные погодные условия – морозы до –20°C в Южной Европе и лесные пожары в Скандинавии. Процесс таяния будет также сопровождаться глобальным потеплением, поскольку темный океан поглощает больше солнечного тепла, чем светлый лед.
3 декабря «Ведомости. Устойчивое развитие» поговорили с экспертом по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексеем Кокориным относительно климатических изменений в России и мире. По словам специалиста, нынешний год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Кокорин подчеркнул, что за последние 50 лет глобальная средняя температура выросла на 1,2–1,4°C. И главная причина этого факта – сжигание ископаемого топлива.
А следствие – усиление парникового эффекта на 5–7%. В атмосфере тепла остается немного – более 90% уходит в океан. Но парниковые газы, прежде всего углекислый (СО2), океан и экосистемы не успевают поглотить полностью. Поэтому климат стал не столько более теплым, сколько неустойчивым, считает эксперт.