Daily Mail: весь лед Арктики растает к 2027 году

Учеными было проведено 300 компьютерных исследований, по результатам которых выявлено полное исчезновение льда в Заполярье в период от девяти до 20 лет независимо от дальнейшего выброса парниковых газов. Эксперты подчеркивают, что уменьшение выбросов может лишь отсрочить наступление перемен, но не остановить их. Кроме того, в девяти из этих симуляций первый день без льда может наступить уже через три года.