СВР: влияние Евросоюза на Молдавию заложило бомбу замедленного действия

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,36% голосов избирателей. ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. Явка составила 54,3%. Ее оппонентом на выборах был Александр Стояногло, набравший 44,64% голосов. Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию». Санду, как писал Reuters, пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло.