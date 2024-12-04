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СВР: влияние Евросоюза на Молдавию заложило бомбу замедленного действия

Ведомости

Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, его разрушительное воздействие уже привело к поляризации общества, тем самым заложив «бомбу замедленного действия» под фундамент молдавской государственности. Об этом говорится в релизе пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

СВР сообщает, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс потребовал «под любым предлогом» привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа», а также партий «Возрождение» и «Шанс», чтобы нейтрализовать их политическую активность. Аналогичные указания были даны относительно и Гагаузии. Мажейкс поручил спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции Молдавии, чтобы они боролись друг с другом, а не с правящей партией.

Молдавскому руководству, по информации СВР РФ, предписано содействовать созданию новой прозападной политической партии «За европейскую Молдавию» с ее последующим прохождением в парламент.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,36% голосов избирателей. ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. Явка составила 54,3%. Ее оппонентом на выборах был Александр Стояногло, набравший 44,64% голосов. Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию». Санду, как писал Reuters, пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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