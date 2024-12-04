СВР: влияние Евросоюза на Молдавию заложило бомбу замедленного действия
Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, его разрушительное воздействие уже привело к поляризации общества, тем самым заложив «бомбу замедленного действия» под фундамент молдавской государственности. Об этом говорится в релизе пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
СВР сообщает, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс потребовал «под любым предлогом» привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа», а также партий «Возрождение» и «Шанс», чтобы нейтрализовать их политическую активность. Аналогичные указания были даны относительно и Гагаузии. Мажейкс поручил спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции Молдавии, чтобы они боролись друг с другом, а не с правящей партией.
Молдавскому руководству, по информации СВР РФ, предписано содействовать созданию новой прозападной политической партии «За европейскую Молдавию» с ее последующим прохождением в парламент.
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,36% голосов избирателей. ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. Явка составила 54,3%. Ее оппонентом на выборах был Александр Стояногло, набравший 44,64% голосов. Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию». Санду, как писал Reuters, пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло.