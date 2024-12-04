LSE с начала года покинули 45 компаний из-за поглощений крупными игроками
C начала текущего года 45 компаний, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), покинули торговую площадку – это максимум с 2010 г. Результатом столь внезапного ухода стало поглощение более крупными игроками на рынке, передает Bloomberg.
В то же время IPO на LSE провели всего 11 предприятий. Объем покупок британских фирм вырос на 81% в годовом выражении, более чем до $160 млрд.
Особенно в этом вопросе преуспели иностранные инвестиционные корпорации. Например, американская Starwood Capital Group в октябре купила лондонскую Balanced Commercial Property Trust Ltd. за $852 млн, шведская EQT AB в последние недели завершила покупку игровой студии Keywords Studios Plc за $2,525 млн, а Thoma Bravo приобрела разработчика ПО в сфере кибербезопасности Darktrace Plc за $5,3 млрд.
До конца 2024 г. возможно анонсирование новых сделок. В частности, Aviva Plc не упускает шанса купить страховую компанию Direct Line Insurance Group Plc за $3,96 млн, а General Atlantic ведет переговоры о приобретении Learning Technologies Group Plc, деятельность которой направлена на онлайн-образование.
По данным издания, подобная тенденция говорит о популярности компаний с листингом в Великобритании среди инвесторов, поскольку британский фондовый рынок в настоящее время торгуется с дисконтом более 40% к конкурирующим мировым площадкам.
«Если Британия не перейдет к решительным мерам, она продолжит терять позиции и актуальность», – считает управляющий партнер в инвестиционной фирме Gatemore Capital Management Лиад Мейдар.
22 ноября «Ведомости» писали о прекращении торгов Globaltrans Investment Plc глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Globaltrans - первая компания, работающая на рынке грузовых железнодорожных перевозок стран СНГ, получившая международный листинг в 2008 г. Сейчас ГДР фирмы торгуются на международной бирже Астаны.