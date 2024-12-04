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LSE с начала года покинули 45 компаний из-за поглощений крупными игроками

Ведомости

C начала текущего года 45 компаний, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), покинули торговую площадку – это максимум с 2010 г. Результатом столь внезапного ухода стало поглощение более крупными игроками на рынке, передает Bloomberg.

В то же время IPO на LSE провели всего 11 предприятий. Объем покупок британских фирм вырос на 81% в годовом выражении, более чем до $160 млрд.

Особенно в этом вопросе преуспели иностранные инвестиционные корпорации. Например, американская Starwood Capital Group в октябре купила лондонскую Balanced Commercial Property Trust Ltd. за $852 млн, шведская EQT AB в последние недели завершила покупку игровой студии Keywords Studios Plc за $2,525 млн, а Thoma Bravo приобрела разработчика ПО в сфере кибербезопасности Darktrace Plc за $5,3 млрд.

До конца 2024 г. возможно анонсирование новых сделок. В частности, Aviva Plc не упускает шанса купить страховую компанию Direct Line Insurance Group Plc за $3,96 млн, а General Atlantic ведет переговоры о приобретении Learning Technologies Group Plc, деятельность которой направлена на онлайн-образование.

По данным издания, подобная тенденция говорит о популярности компаний с листингом в Великобритании среди инвесторов, поскольку британский фондовый рынок в настоящее время торгуется с дисконтом более 40% к конкурирующим мировым площадкам.

«Если Британия не перейдет к решительным мерам, она продолжит терять позиции и актуальность», – считает управляющий партнер в инвестиционной фирме Gatemore Capital Management Лиад Мейдар.

22 ноября «Ведомости» писали о прекращении торгов Globaltrans Investment Plc глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Globaltrans - первая компания, работающая на рынке грузовых железнодорожных перевозок стран СНГ, получившая международный листинг в 2008 г. Сейчас ГДР фирмы торгуются на международной бирже Астаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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