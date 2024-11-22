Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже
Globaltrans Investment PLC. прекратила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщается на сайте железнодорожного оператора.
«Листинг всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S и всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A, удостоверяющих права на акции компании и имеющих номинальную стоимость $0,10 за одну ГДР, с сегодняшнего дня прекращается», – говорится в сообщении.
В компании также напомнили, что с 22 октября 2024 г. ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны (AIX) и допущены к торгам на AIX.
Globaltrans Investment PLC. позиционирует себя как ведущую группу компаний по грузовым железнодорожным перевозкам с дочерними предприятиями в странах СНГ. По состоянию на 30 июня общий парк Globaltrans (включая собственный и арендованный в рамках финансового и операционного лизинга) составлял около 65 000 единиц техники.
13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».