Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже

13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».