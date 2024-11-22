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Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже

Ведомости

Globaltrans Investment PLC. прекратила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщается на сайте железнодорожного оператора.

«Листинг всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S и всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A, удостоверяющих права на акции компании и имеющих номинальную стоимость $0,10 за одну ГДР, с сегодняшнего дня прекращается», – говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что с 22 октября 2024 г. ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны (AIX) и допущены к торгам на AIX.

Globaltrans Investment PLC. позиционирует себя как ведущую группу компаний по грузовым железнодорожным перевозкам с дочерними предприятиями в странах СНГ. По состоянию на 30 июня общий парк Globaltrans (включая собственный и арендованный в рамках финансового и операционного лизинга) составлял около 65 000 единиц техники.

13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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