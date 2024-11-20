Globaltrans заявила об отсутствии перспектив скорого возврата к дивидендам
Globaltrans Investment Plc. не видит возможности возобновления регулярных выплат дивидендов в обозримом будущем. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.
«В связи с сохраняющимися техническими ограничениями и различными препятствиями в финансовой инфраструктуре компания не видит возможности возобновления регулярных выплат дивидендов в обозримом будущем», – говорится в сообщении.
29 августа 2024 г. совет директоров Globaltrans прекратил выплату дивидендов.
В компании отмечают, что рынок грузовых железнодорожных перевозок продолжает сталкиваться с трудностями, связанными с ограничениями железнодорожной инфраструктуры, эксплуатационными проблемами и нестабильностью спроса. Также сохраняется инфляционное давление: ожидается, что с января 2025 г. регулируемый тариф на перевозку порожних вагонов-гондол будет увеличен примерно на 25%, что будет включать запланированное повышение регулируемого инфраструктурного тарифа на 13,8% в декабре 2024 г. и дополнительное повышение на 10% с января 2025 г.
13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».
Globaltrans – группа компаний, специализирующихся на перевозке грузов по железной дороге. В марте завершила перерегистрацию с Кипра в Абу-Даби. 30 августа совет директоров Globaltrans отменил дивидендную политику. Тогда же компания отчиталась о результатах за первое полугодие 2024 г. Общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети.