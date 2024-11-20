Globaltrans заявила об отсутствии перспектив скорого возврата к дивидендам

В компании отмечают, что рынок грузовых железнодорожных перевозок продолжает сталкиваться с трудностями, связанными с ограничениями железнодорожной инфраструктуры, эксплуатационными проблемами и нестабильностью спроса. Также сохраняется инфляционное давление: ожидается, что с января 2025 г. регулируемый тариф на перевозку порожних вагонов-гондол будет увеличен примерно на 25%, что будет включать запланированное повышение регулируемого инфраструктурного тарифа на 13,8% в декабре 2024 г. и дополнительное повышение на 10% с января 2025 г.