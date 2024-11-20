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Globaltrans заявила об отсутствии перспектив скорого возврата к дивидендам

Ведомости

Globaltrans Investment Plc. не видит возможности возобновления регулярных выплат дивидендов в обозримом будущем. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

«В связи с сохраняющимися техническими ограничениями и различными препятствиями в финансовой инфраструктуре компания не видит возможности возобновления регулярных выплат дивидендов в обозримом будущем», – говорится в сообщении.

29 августа 2024 г. совет директоров Globaltrans прекратил выплату дивидендов.

В компании отмечают, что рынок грузовых железнодорожных перевозок продолжает сталкиваться с трудностями, связанными с ограничениями железнодорожной инфраструктуры, эксплуатационными проблемами и нестабильностью спроса. Также сохраняется инфляционное давление: ожидается, что с января 2025 г. регулируемый тариф на перевозку порожних вагонов-гондол будет увеличен примерно на 25%, что будет включать запланированное повышение регулируемого инфраструктурного тарифа на 13,8% в декабре 2024 г. и дополнительное повышение на 10% с января 2025 г.

13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».

Globaltrans – группа компаний, специализирующихся на перевозке грузов по железной дороге. В марте завершила перерегистрацию с Кипра в Абу-Даби. 30 августа совет директоров Globaltrans отменил дивидендную политику. Тогда же компания отчиталась о результатах за первое полугодие 2024 г. Общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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