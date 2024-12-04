ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны во время брифинга по проведению спецоперации.
ВС РФ атаковали склады боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах. С помощью средств противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение частям пограничного отряда погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.