Путин: сейчас все с Востока лучше, чем с Запада

«Мой приятель у него спрашивает: "Ну как дела? Ловится рыба?". [Рыбак] повернулся, снизу вверх посмотрел, говорит: "Нет". Пауза. Приятель мой спрашивает, почему. Еще пауза. Немец рыбак поворачивается, говорит: "Ветер с востока", на что мой приятель отвечает: "Ну вот, все проблемы, вся грязь с востока". Немец посидел, подумал и спрашивает: "А вы поляк?". Приятель мой подумал, говорит: "Нет, хуже". Немец никаких ответов ему не дал», – рассказал президент, пояснив, что сейчас все, что идет с Востока, лучше, чем западное.