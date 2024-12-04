Путин: сейчас все с Востока лучше, чем с Запада
Все, что с Востока, лучше, чем с Запада, заявил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он предложил сравнить, какие условия создаются для экономики Германии со стороны России, а какие со стороны западных союзников страны.
Перед этим президент привел историю, которую ему рассказал его приятель в Германии. По словам Путина, тот приятель гулял по Берлину «по служебной необходимости» и подошел к берегу реки, где сидел рыбак.
«Мой приятель у него спрашивает: "Ну как дела? Ловится рыба?". [Рыбак] повернулся, снизу вверх посмотрел, говорит: "Нет". Пауза. Приятель мой спрашивает, почему. Еще пауза. Немец рыбак поворачивается, говорит: "Ветер с востока", на что мой приятель отвечает: "Ну вот, все проблемы, вся грязь с востока". Немец посидел, подумал и спрашивает: "А вы поляк?". Приятель мой подумал, говорит: "Нет, хуже". Немец никаких ответов ему не дал», – рассказал президент, пояснив, что сейчас все, что идет с Востока, лучше, чем западное.
Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.