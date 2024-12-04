Правящая партия Южной Кореи решила проголосовать против импичмента президенту
Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» решила проголосовать против импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.
«Правящая партия на общем собрании депутатов утвердила партийную линию на то, чтобы голосовать против импичмента президенту Юну», – говорится в публикации (цитата по «РИА Новости»).
4 декабря Yonhap сообщило, что оппозиционная демократическая партия (ДП) «Тобуро» потребовала от президента немедленно уйти в отставку. «Объявление Юном военного положения является явным нарушением конституции», – говорится в резолюции ДП.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.