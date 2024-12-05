Лавров прибыл на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после участия в заседании СМИД ОБСЕ 5 и 6 декабря Лавров отправится на политологическую конференцию в Катаре. Министра будет сопровождать российская делегация, которая планирует обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.