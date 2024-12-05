Лавров прибыл на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое проходит в Валлетте на Мальте. Соответствующую видеозапись ТАСС опубликовал в своем Telegram-канале.
По данным агентства, рабочее место Лаврова на заседании расположено между представителями Румынии и Сан-Марино.
4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после участия в заседании СМИД ОБСЕ 5 и 6 декабря Лавров отправится на политологическую конференцию в Катаре. Министра будет сопровождать российская делегация, которая планирует обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.
1 ноября «Ведомости», анонсируя визит Лаврова на Мальту, писали, что это станет первым посещением министра страны – члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.