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Лавров прибыл на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое проходит в Валлетте на Мальте. Соответствующую видеозапись ТАСС опубликовал в своем Telegram-канале.

По данным агентства, рабочее место Лаврова на заседании расположено между представителями Румынии и Сан-Марино.

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после участия в заседании СМИД ОБСЕ 5 и 6 декабря Лавров отправится на политологическую конференцию в Катаре. Министра будет сопровождать российская делегация, которая планирует обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.

1 ноября «Ведомости», анонсируя визит Лаврова на Мальту, писали, что это станет первым посещением министра страны – члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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