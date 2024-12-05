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Россия может увеличить время пребывания иностранцев по электронной визе

Ведомости

Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе, соответствующие планы подтвердили в МИД РФ, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!»

«Всем хочется, чтобы всего этого было больше – больше продвижения, больше возможностей получать визы многократные», – отметила она (цитата по ТАСС).

Ломидзе также подчеркнула, что электронная виза существенно упрощает въезд в Россию. По ее словам, туристический бизнес открыт развитию и готов к оперативному формированию работы над турпотоками.

22 октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила сделать электронные визы для иностранцев многократными, чтобы способствовать продвижению въездного туризма. В июне замруководителя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй!» сообщил, что для роста въездного туризма ведомство рассматривает вариант введения многократной визы для иностранцев на 15 месяцев или два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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