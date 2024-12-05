Россия может увеличить время пребывания иностранцев по электронной визе
Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе, соответствующие планы подтвердили в МИД РФ, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!»
«Всем хочется, чтобы всего этого было больше – больше продвижения, больше возможностей получать визы многократные», – отметила она (цитата по ТАСС).
Ломидзе также подчеркнула, что электронная виза существенно упрощает въезд в Россию. По ее словам, туристический бизнес открыт развитию и готов к оперативному формированию работы над турпотоками.
22 октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила сделать электронные визы для иностранцев многократными, чтобы способствовать продвижению въездного туризма. В июне замруководителя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй!» сообщил, что для роста въездного туризма ведомство рассматривает вариант введения многократной визы для иностранцев на 15 месяцев или два года.