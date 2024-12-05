Россия может увеличить время пребывания иностранцев по электронной визе

22 октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила сделать электронные визы для иностранцев многократными, чтобы способствовать продвижению въездного туризма. В июне замруководителя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй!» сообщил, что для роста въездного туризма ведомство рассматривает вариант введения многократной визы для иностранцев на 15 месяцев или два года.