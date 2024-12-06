Канада намерена отправить на Украину изъятое у жителей оружие
Правительство Канады планирует добавить в список запрещенного оружия 324 вида «уникальных марок и моделей» и направить часть из них на Украину после изъятия у населения, сообщает National Post (NP) со ссылкой на министра общественной безопасности страны Доминика Леблана.
«В рамках этого процесса правительство Канады взяло на себя обязательство перед правительством Украины определить, можно ли пожертвовать часть этого оружия для поддержки борьбы за демократию на Украине», – сказал Леблан.
20 ноября министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава поддерживает решение США о передаче Киеву противопехотных мин. По его словам, Канада по-прежнему выступает против применения противопехотных мин, но в то же время «решительно поддерживает право Украины на самооборону».
Согласно Оттавской конвенции ООН, любое применение противопехотных мин запрещено. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя одобрение страной передачи США Украине противопехотных мин, отмечал, что Канада забыла о своем суверенитете.