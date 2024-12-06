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Канада намерена отправить на Украину изъятое у жителей оружие

Ведомости

Правительство Канады планирует добавить в список запрещенного оружия 324 вида «уникальных марок и моделей» и направить часть из них на Украину после изъятия у населения, сообщает National Post (NP) со ссылкой на министра общественной безопасности страны Доминика Леблана.

«В рамках этого процесса правительство Канады взяло на себя обязательство перед правительством Украины определить, можно ли пожертвовать часть этого оружия для поддержки борьбы за демократию на Украине», – сказал Леблан.

20 ноября министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава поддерживает решение США о передаче Киеву противопехотных мин. По его словам, Канада по-прежнему выступает против применения противопехотных мин, но в то же время «решительно поддерживает право Украины на самооборону».

Согласно Оттавской конвенции ООН, любое применение противопехотных мин запрещено. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя одобрение страной передачи США Украине противопехотных мин, отмечал, что Канада забыла о своем суверенитете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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