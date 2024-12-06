Зеленский может встретиться с Трампом в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время открытия собора Парижской Богоматери после ремонта, сообщает France24 со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
На церемонии будет присутствовать и избранный президент США Дональд Трамп, Зеленский также может провести с ним переговоры, однако официального подтверждения относительно данной встречи нет.
«Президент Украины посетит торжества по случаю восстановления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном», – сообщил AFP источник в украинском правительстве.
Украинский источник добавил, что «возможны и другие встречи, в частности, с избранным президентом Дональдом Трампом, который также примет участие в мероприятии».
Трамп и Зеленский входят в число примерно 40 лидеров государств, приглашенных на торжественное открытие собора Парижской Богоматери 7 декабря.
Как сообщалось в ноябре конгрессменом от штата Флорида Майклом Уолтцом, урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации Трампа после его инаугурации в январе.
26 сентября Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отметил, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».
27 сентября лидеры провели переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке, которые продлились около часа.