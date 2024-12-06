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Зеленский может встретиться с Трампом в Париже

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время открытия собора Парижской Богоматери после ремонта, сообщает France24 со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

На церемонии будет присутствовать и избранный президент США Дональд Трамп, Зеленский также может провести с ним переговоры, однако официального подтверждения относительно данной встречи нет.

«Президент Украины посетит торжества по случаю восстановления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном», – сообщил AFP источник в украинском правительстве.

Украинский источник добавил, что «возможны и другие встречи, в частности, с избранным президентом Дональдом Трампом, который также примет участие в мероприятии».

Трамп и Зеленский входят в число примерно 40 лидеров государств, приглашенных на торжественное открытие собора Парижской Богоматери 7 декабря.

Как сообщалось в ноябре конгрессменом от штата Флорида Майклом Уолтцом, урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации Трампа после его инаугурации в январе.

26 сентября Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отметил, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».

27 сентября лидеры провели переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке, которые продлились около часа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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