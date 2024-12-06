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Байден не приедет на открытие собора Парижской Богоматери

Ведомости

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на открытии собора Парижской Богоматери после ремонта из-за загруженного расписания, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер в ходе брифинга пояснила, что США будут представлены первой леди Джилл Байден.

«Они оба были приглашены на открытие Нотр-Дама. У президента возник конфликт в расписании, поэтому он не сможет присутствовать», сказала Жан-Пьер.

AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон примет в субботу в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа, который приедет на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.

Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

На церемонии 7 декабря состоится освящение нового алтаря и первая католическая месса на следующий день. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать.

15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.

Спустя 5,5 лет после пожара 2019 г. собор был восстановлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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