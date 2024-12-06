Байден не приедет на открытие собора Парижской Богоматери
Президент США Джо Байден не будет присутствовать на открытии собора Парижской Богоматери после ремонта из-за загруженного расписания, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер в ходе брифинга пояснила, что США будут представлены первой леди Джилл Байден.
«Они оба были приглашены на открытие Нотр-Дама. У президента возник конфликт в расписании, поэтому он не сможет присутствовать», сказала Жан-Пьер.
AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон примет в субботу в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа, который приедет на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря с участием президента Франции Эммануэля Макрона.
На церемонии 7 декабря состоится освящение нового алтаря и первая католическая месса на следующий день. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать.
15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.
Спустя 5,5 лет после пожара 2019 г. собор был восстановлен.