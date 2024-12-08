В ООН допустили исключение из списка террористов лидеров сирийской оппозиции
Лидеры сирийской оппозиции, которые заявили о взятии Дамаска и свержении режима Башара Асада, могут быть исключены из списка террористов при определенных условиях, заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
«Присутствие в списках террористов лидеров вооруженной оппозиции Сирии, конечно, создает определенные вызовы. Чтобы добиться своего исключения из этих списков, они должны предпринять действия на земле, доказать правильность этого шага. Есть определенная процедура по удалению из этих списков, которую они должны пройти», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
В заявлении на сайте ООН Педерсен также заявил, что на фоне происходящего в Сирии появилась «осторожная надежда» открытия новой главы «мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев», а многие уехавшие граждане могут вернуться в свои дома и воссоединиться с семьями. Открытие тюрем, отметил он, напоминает о торжестве справедливости для «несправедливо задержанных». Спецпосланник призвал вооруженные силы поддерживать закон и порядок, защищать гражданских лиц и сохранять государственные институты.
Возглавившая наступление в Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) – самая сильная повстанческая группировка в стране и некоторые сирийцы по-прежнему опасаются, что она установит «драконовское исламистское правление» или спровоцирует репрессии, писал Reuters. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством оппозиции.