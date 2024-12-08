В ООН допустили исключение из списка террористов лидеров сирийской оппозиции

В заявлении на сайте ООН Педерсен также заявил, что на фоне происходящего в Сирии появилась «осторожная надежда» открытия новой главы «мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев», а многие уехавшие граждане могут вернуться в свои дома и воссоединиться с семьями. Открытие тюрем, отметил он, напоминает о торжестве справедливости для «несправедливо задержанных». Спецпосланник призвал вооруженные силы поддерживать закон и порядок, защищать гражданских лиц и сохранять государственные институты.