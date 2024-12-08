Al Hadath: силы Израиля заняли гору Хермон в Сирии

До этого израильская армия объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной в связи с событиями в Сирии. Кроме того, ЦАХАЛ ввела свои силы в буферную зону. Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии писали, что израильские танки пересекли границу с республикой у Голанских высот, и о начале обстрела в районе сирийского города Эль-Кунейтра.