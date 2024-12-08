Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Al Hadath: силы Израиля заняли гору Хермон в Сирии

Ведомости

Израильские силы заняли сирийскую сторону горы Хермон на Голанских высотах, передает телеканал Al Hadath.

Южные склоны Хермона были захвачены Израилем вместе с Голанскими высотами у Сирии в ходе войны 1967 г. и позднее провозглашены суверенной израильской территорией. По данным источника телеканала, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после вывода сирийских военных взяла под свой контроль объект Джебель-эш-Шейх (гора Хермон).

До этого израильская армия объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной в связи с событиями в Сирии. Кроме того, ЦАХАЛ ввела свои силы в буферную зону. Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии писали, что израильские танки пересекли границу с республикой у Голанских высот, и о начале обстрела в районе сирийского города Эль-Кунейтра.

Позднее 8 декабря на границу с Сирией приехал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Там он заявил, что падение режима президента Башара Асада в соседней республике стало результатом ударов еврейского государства по Ирану и группировке «Хезболла». Он объявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 г. рухнуло из-за ухода сирийских войск и Израиль занял буферную зону. Нетаньяху также заявил, что приветствует смену власти в Сирии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных