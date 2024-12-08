Al Hadath: силы Израиля заняли гору Хермон в Сирии
Израильские силы заняли сирийскую сторону горы Хермон на Голанских высотах, передает телеканал Al Hadath.
Южные склоны Хермона были захвачены Израилем вместе с Голанскими высотами у Сирии в ходе войны 1967 г. и позднее провозглашены суверенной израильской территорией. По данным источника телеканала, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после вывода сирийских военных взяла под свой контроль объект Джебель-эш-Шейх (гора Хермон).
До этого израильская армия объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной в связи с событиями в Сирии. Кроме того, ЦАХАЛ ввела свои силы в буферную зону. Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии писали, что израильские танки пересекли границу с республикой у Голанских высот, и о начале обстрела в районе сирийского города Эль-Кунейтра.
Позднее 8 декабря на границу с Сирией приехал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Там он заявил, что падение режима президента Башара Асада в соседней республике стало результатом ударов еврейского государства по Ирану и группировке «Хезболла». Он объявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 г. рухнуло из-за ухода сирийских войск и Израиль занял буферную зону. Нетаньяху также заявил, что приветствует смену власти в Сирии.