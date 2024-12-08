ТАСС: сирийские боевики предоставили гарантии безопасности дипмиссиям в Дамаске
Сирийская оппозиция предоставила гарантии безопасности дипломатическим миссиям в Дамаске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в двух арабских странах.
«Руководство оппозиции гарантировало безопасность иностранных дипломатических миссий. В настоящее время посольства сохраняют неприкосновенный статус, однако ситуация в Сирии быстро меняется. Нам сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий», – сказал один из собеседников агентства.
Вечером 8 декабря в российском диппредставительстве сообщили, что сотрудники российского посольства остаются в Дамаске на фоне захвата столицы Сирии оппозиционными боевиками.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о взятии столицы Дамаск и бегстве президента страны Башара Асада. МИД России сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. В тот же день СМИ сообщили, что сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.