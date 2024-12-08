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ТАСС: сирийские боевики предоставили гарантии безопасности дипмиссиям в Дамаске

Ведомости

Сирийская оппозиция предоставила гарантии безопасности дипломатическим миссиям в Дамаске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в двух арабских странах.

«Руководство оппозиции гарантировало безопасность иностранных дипломатических миссий. В настоящее время посольства сохраняют неприкосновенный статус, однако ситуация в Сирии быстро меняется. Нам сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий», – сказал один из собеседников агентства.

Вечером 8 декабря в российском диппредставительстве сообщили, что сотрудники российского посольства остаются в Дамаске на фоне захвата столицы Сирии оппозиционными боевиками.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о взятии столицы Дамаск и бегстве президента страны Башара Асада. МИД России сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. В тот же день СМИ сообщили, что сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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