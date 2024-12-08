ТАСС: сирийские боевики предоставили гарантии безопасности дипмиссиям в Дамаске

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о взятии столицы Дамаск и бегстве президента страны Башара Асада. МИД России сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. В тот же день СМИ сообщили, что сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.