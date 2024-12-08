Гутерриш призвал гарантировать инклюзивность политических преобразований в Сирии
Международному сообществу стоит поддержать инклюзивное и всестороннее политическое преобразование политической системы в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.
Генсек всемирной организации призывает избегать насилия в Сирии, защищать права всех жителей страны.
Гутерриш также призвал уважать неприкосновенность дипмиссий. «Хочу отметить, что неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений и персонала должна уважаться при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом», – заявил он.
ТАСС вечером 8 декабря со ссылкой на дипломатические источники писал, что сирийская оппозиция предоставила гарантии безопасности дипломатическим миссиям в Дамаске.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о взятии столицы Дамаск и бегстве президента страны Башара Асада, правившего страной с 2000 г. МИД России сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.