Захарова призвала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

Побег Асада из Дамаска ознаменовал падение его правительства, власть в стране, а также ее столицу Дамаск, захватили вооруженные боевики из разных группировок, в том числе террористических. Это стало возможным благодаря тому, что правительственная армия Сирии не оказывала им существенного сопротивления, наступление боевиков длилось всего несколько дней.