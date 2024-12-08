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Захарова призвала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

Ведомости

Агентство Reuters должно опровергнуть свое сообщение о гибели президента Сирии Башара Асада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», – написала она в своем Telegram-канале.

8 декабря Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик погиб в авиакатастрофе.

Вечером того же дня российские СМИ со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Асад вместе с семьей прилетел в Москву, Россия предоставила им политическое убежище.

Побег Асада из Дамаска ознаменовал падение его правительства, власть в стране, а также ее столицу Дамаск, захватили вооруженные боевики из разных группировок, в том числе террористических. Это стало возможным благодаря тому, что правительственная армия Сирии не оказывала им существенного сопротивления, наступление боевиков длилось всего несколько дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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