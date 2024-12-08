Захарова призвала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада
Агентство Reuters должно опровергнуть свое сообщение о гибели президента Сирии Башара Асада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», – написала она в своем Telegram-канале.
8 декабря Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик погиб в авиакатастрофе.
Вечером того же дня российские СМИ со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Асад вместе с семьей прилетел в Москву, Россия предоставила им политическое убежище.
Побег Асада из Дамаска ознаменовал падение его правительства, власть в стране, а также ее столицу Дамаск, захватили вооруженные боевики из разных группировок, в том числе террористических. Это стало возможным благодаря тому, что правительственная армия Сирии не оказывала им существенного сопротивления, наступление боевиков длилось всего несколько дней.