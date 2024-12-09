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Мордашов ответил на вопрос о конфликте с главой Вологодской области Филимоновым

Ведомости

Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов заявил об отсутствии конфликта с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом он сообщил на бизнес-форуме «Поколение».

«Что касается вологодского губернатора, ну, вообще этот вопрос нужно задать ему. У меня с ним нет конфликта. Я время от времени, ну там, слышу отдельные высказывания его, читаю. Как я понимаю, у него, наверное, есть, может быть, со мной конфликт, но у меня с ним точно нет», – сказал он.

Предприниматель также ответил на вызов Филимонова на поединок. «Насколько я понимаю, губернатор Филимонов спортсмен, бывший заслуженный мастер спорта в парных единоборствах каких-то. Видимо, ему привычнее переводить дискуссию на эту почву. Довольно забавно, конечно, что губернатор вызывает на поединок в регионе, видимо, он так представляет совершенствование бизнес-климата, привлечение инвестиций», – сказал он.

Мордашов сообщил, что члены бизнес-сообщества региона занимаются развитием бизнеса, инвестициями, созданием рабочих мест: «Мы последние годы 2,5 млрд [руб.] тратим ежегодно на благоустройство Череповца и будем дальше это делать». Мордашов вновь подчеркнул, что у него нет конфликтов с губернатором, и заявил, что «мы часть одного общего целого и, в принципе, мы партнеры по достижению общих целей».

15 ноября Филимонов в своем Telegram-канале вызвал на бой «отдельного представителя части индустриального микросоциума». Вологодские СМИ предположили, что неназванным оппонентом может быть Мордашов. В конце октября Филимонов выгнал с публичного мероприятия журналистов телеканала «Русский Север», который входит в медиахолдинг Мордашова.

Издание Ura.ru писало, что Филимонов «воюет» с Мордашовым уже год. Губернатор якобы «забирает рычаги управления и доступ к власти» у Мордашова, а также он «первый в истории Русского Севера губернатор, не связанный с регионообразующим предприятием».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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