Мордашов ответил на вопрос о конфликте с главой Вологодской области Филимоновым
Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов заявил об отсутствии конфликта с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом он сообщил на бизнес-форуме «Поколение».
«Что касается вологодского губернатора, ну, вообще этот вопрос нужно задать ему. У меня с ним нет конфликта. Я время от времени, ну там, слышу отдельные высказывания его, читаю. Как я понимаю, у него, наверное, есть, может быть, со мной конфликт, но у меня с ним точно нет», – сказал он.
Предприниматель также ответил на вызов Филимонова на поединок. «Насколько я понимаю, губернатор Филимонов спортсмен, бывший заслуженный мастер спорта в парных единоборствах каких-то. Видимо, ему привычнее переводить дискуссию на эту почву. Довольно забавно, конечно, что губернатор вызывает на поединок в регионе, видимо, он так представляет совершенствование бизнес-климата, привлечение инвестиций», – сказал он.
Мордашов сообщил, что члены бизнес-сообщества региона занимаются развитием бизнеса, инвестициями, созданием рабочих мест: «Мы последние годы 2,5 млрд [руб.] тратим ежегодно на благоустройство Череповца и будем дальше это делать». Мордашов вновь подчеркнул, что у него нет конфликтов с губернатором, и заявил, что «мы часть одного общего целого и, в принципе, мы партнеры по достижению общих целей».
15 ноября Филимонов в своем Telegram-канале вызвал на бой «отдельного представителя части индустриального микросоциума». Вологодские СМИ предположили, что неназванным оппонентом может быть Мордашов. В конце октября Филимонов выгнал с публичного мероприятия журналистов телеканала «Русский Север», который входит в медиахолдинг Мордашова.
Издание Ura.ru писало, что Филимонов «воюет» с Мордашовым уже год. Губернатор якобы «забирает рычаги управления и доступ к власти» у Мордашова, а также он «первый в истории Русского Севера губернатор, не связанный с регионообразующим предприятием».