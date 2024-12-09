Мордашов ответил на вопрос о конфликте с главой Вологодской области Филимоновым

«Что касается вологодского губернатора, ну, вообще этот вопрос нужно задать ему. У меня с ним нет конфликта. Я время от времени, ну там, слышу отдельные высказывания его, читаю. Как я понимаю, у него, наверное, есть, может быть, со мной конфликт, но у меня с ним точно нет», – сказал он.