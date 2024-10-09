Мордашов призвал вернуться к дискуссии о высокой ключевой ставке
В России следует вернуться к дискуссии о влиянии высокой ключевой ставки Центробанка и инфляции на экономику, считает председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Об этом он заявил в ходе заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Призываю вернуться к дискуссии о влиянии ставки и инфляции на экономику и найти баланс в этом вопросе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мордашов заявил, что понимает необходимость повышения ключевой ставки для ограничения инфляции, но «мы начинаем заходить слишком далеко». В частности, отмечаются «тревожные признаки», связанные с «ограничением финансирования инвестиционных проектов бизнеса и даже текущей деятельности».
«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции», – подчеркнул он.
По мнению Мордашова, уровень инфляции в 8-9% «не несет в себе таких уж серьезных последствий», а ставка ЦБ, в свою очередь, «тормозит любое развитие».
13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допускала, что ключевая ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предположил, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20% в октябре.