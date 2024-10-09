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Мордашов призвал вернуться к дискуссии о высокой ключевой ставке

Ведомости

В России следует вернуться к дискуссии о влиянии высокой ключевой ставки Центробанка и инфляции на экономику, считает председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Об этом он заявил в ходе заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Призываю вернуться к дискуссии о влиянии ставки и инфляции на экономику и найти баланс в этом вопросе», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мордашов заявил, что понимает необходимость повышения ключевой ставки для ограничения инфляции, но «мы начинаем заходить слишком далеко». В частности, отмечаются «тревожные признаки», связанные с «ограничением финансирования инвестиционных проектов бизнеса и даже текущей деятельности».

«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции», – подчеркнул он.

По мнению Мордашова, уровень инфляции в 8-9% «не несет в себе таких уж серьезных последствий», а ставка ЦБ, в свою очередь, «тормозит любое развитие».

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допускала, что ключевая ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предположил, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20% в октябре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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