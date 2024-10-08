Аксаков допустил повышение ключевой ставки до 20% в октябре
Банк России может повысить ключевую ставку до 20% в октябре. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%», – сказал депутат (цитата по ТАСС).
Аксаков выразил мнение, что ЦБ будет проводить жесткую денежно-кредитную политику. По его оценке, регулятор «будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели [по инфляции]».
13 сентября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
В конце сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала дальнейшее повышение ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.