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Аксаков допустил повышение ключевой ставки до 20% в октябре

Ведомости

Банк России может повысить ключевую ставку до 20% в октябре. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%», – сказал депутат (цитата по ТАСС).

Аксаков выразил мнение, что ЦБ будет проводить жесткую денежно-кредитную политику. По его оценке, регулятор «будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели [по инфляции]».

13 сентября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

В конце сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала дальнейшее повышение ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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