Под контроль российской армии перешел населенный пункт Желтое в ДНР
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желтое в Донецкой народной республике, передает Минобороны в Telegram-канале.
Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30, говорится в сообщении.
Кроме того, российская армия завершила операцию по взятию под контроль населенного пункта Благодатное, расположенного также в ДНР.
4 декабря «Ведомости» писали о боях в районе Раздольного в ДНР. ВС РФ взяли под контроль 20 кв. км местности, начались бои за населенный пункт Новый Комар. Российские войска обошли с севера Великую Новоселку, которая остается крупным логистическим пунктом ВСУ.