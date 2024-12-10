Салливан направится в Израиль, где Сирия и заложники будут главными темами

Другой темой визита Салливана в Израиль будут усилия по освобождению заложников. «Самым важным вопросом, который Джейк хочет обсудить с израильтянами, является то, как мы можем попытаться заключить соглашение о заложниках», – сказал координатор Белого дома. Бои в секторе Газа продолжаются больше года.