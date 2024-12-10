Салливан направится в Израиль, где Сирия и заложники будут главными темами
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 11 декабря направится в Израиль, где обсудит ситуацию в Сирии и усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Джейк Салливан, наш советник по национальной безопасности, отправится в Израиль завтра. Безусловно, повестка будет насыщенной, но Сирия, несомненно, будет в числе главных тем обсуждения», – заявил Кирби.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден продолжает быть полностью информированным о событиях в арабской республике и поддерживает контакт с партнерами Вашингтона в регионе. «Он также поручил своему совету по национальной безопасности делать то же самое», – заметил Кирби.
Другой темой визита Салливана в Израиль будут усилия по освобождению заложников. «Самым важным вопросом, который Джейк хочет обсудить с израильтянами, является то, как мы можем попытаться заключить соглашение о заложниках», – сказал координатор Белого дома. Бои в секторе Газа продолжаются больше года.
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