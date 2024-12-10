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Сына Жириновского не пустили на выставку в память об основателе ЛДПР

Ведомости

Сына Владимира Жириновского – Олега Эйдельштейна – не пустили на экспозицию в память о политике. Она была организована на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом», которая посвящена годовщине со дня основания партии. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил Эйдельштейн. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.

«К моему большому сожалению, это правда. Хотел прийти вечером [на выставку], без всяких скандалов, посмотреть. Мало того, что меня никуда не приглашают, меня нигде нет – это уже отдельная история. Но просто как обычный обыватель я хотел прийти, посмотреть, что они делают в память о моем отце», – рассказал Эйдельштейн.

Он также добавил, что намерен провести пресс-конференцию, где расскажет о том, что на самом деле происходило внутри партии последние полтора – два года.  

Бывший депутат Госдумы и член ЛДПР Василий Власов в своем Telegram-канале также сообщил, что пришел на выставку в память о Жириновском, но его «попросили удалиться» сотрудники полиции и руководство партии. Он отметил, что вход на выставку для остальных граждан был свободным.

Торжественная церемония открытия юбилейной выставки, посвященной 35-ой годовщине со дня основания партии, состоялась 9 декабря. Экспозиция разместилась в 55 павильоне ВДНХ в Москве. На сайте ЛДПР говорится, что гости смогут увидеть реконструкцию рабочего кабинета Жириновского в Госдуме, посидеть за рабочим столом политика, увидеть его личные вещи и взглянуть на генеалогическое древо. В церемонии открытия приняли участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, депутаты, сенаторы, сторонники и члены Молодежной организации.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. В июне 2024 г. Никулинский районный суд Москвы признал Эйдельштейна внебрачным сыном покойного Жириновского, писали «Известия». Ранее эти дети не занимались активной политической деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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