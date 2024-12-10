Сына Жириновского не пустили на выставку в память об основателе ЛДПР
Сына Владимира Жириновского – Олега Эйдельштейна – не пустили на экспозицию в память о политике. Она была организована на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом», которая посвящена годовщине со дня основания партии. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил Эйдельштейн. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.
«К моему большому сожалению, это правда. Хотел прийти вечером [на выставку], без всяких скандалов, посмотреть. Мало того, что меня никуда не приглашают, меня нигде нет – это уже отдельная история. Но просто как обычный обыватель я хотел прийти, посмотреть, что они делают в память о моем отце», – рассказал Эйдельштейн.
Он также добавил, что намерен провести пресс-конференцию, где расскажет о том, что на самом деле происходило внутри партии последние полтора – два года.
Бывший депутат Госдумы и член ЛДПР Василий Власов в своем Telegram-канале также сообщил, что пришел на выставку в память о Жириновском, но его «попросили удалиться» сотрудники полиции и руководство партии. Он отметил, что вход на выставку для остальных граждан был свободным.
Торжественная церемония открытия юбилейной выставки, посвященной 35-ой годовщине со дня основания партии, состоялась 9 декабря. Экспозиция разместилась в 55 павильоне ВДНХ в Москве. На сайте ЛДПР говорится, что гости смогут увидеть реконструкцию рабочего кабинета Жириновского в Госдуме, посидеть за рабочим столом политика, увидеть его личные вещи и взглянуть на генеалогическое древо. В церемонии открытия приняли участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, депутаты, сенаторы, сторонники и члены Молодежной организации.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. В июне 2024 г. Никулинский районный суд Москвы признал Эйдельштейна внебрачным сыном покойного Жириновского, писали «Известия». Ранее эти дети не занимались активной политической деятельностью.