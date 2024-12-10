Сына Жириновского не пустили на выставку в память об основателе ЛДПР

«К моему большому сожалению, это правда. Хотел прийти вечером [на выставку], без всяких скандалов, посмотреть. Мало того, что меня никуда не приглашают, меня нигде нет – это уже отдельная история. Но просто как обычный обыватель я хотел прийти, посмотреть, что они делают в память о моем отце», – рассказал Эйдельштейн.