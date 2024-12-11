Василию Голубеву вручили нагрудный знак сенатора

Голубев стал сенатором в конце ноября 2024 г. Тогда наделение Голубева полномочиями сенатора поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против. Зато за досрочное сложение с него полномочий депутата против уже никто не голосовал – получилось 48 голосов «за».