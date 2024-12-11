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Василию Голубеву вручили нагрудный знак сенатора

Ведомости

На 581-м пленарном заседании Совета Федерации бывшему губернатору Ростовской области Василию Голубеву, наделенному полномочиями сенатора РФ от региона, вручили нагрудный знак сенатора.

Знак был вручен председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Голубев стал сенатором в конце ноября 2024 г. Тогда наделение Голубева полномочиями сенатора поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против. Зато за досрочное сложение с него полномочий депутата против уже никто не голосовал – получилось 48 голосов «за».

Он отмечал, что среди приоритетных задач на новой должности – те, что были определены президентом РФ Владимиром Путиным, в частности сохранение суверенитета страны, развитие экономики и социальной сферы, помощь участникам спецоперации и членам их семей.

Сенатор возглавлял Ростовскую область с 2010 по 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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