Василию Голубеву вручили нагрудный знак сенатора
На 581-м пленарном заседании Совета Федерации бывшему губернатору Ростовской области Василию Голубеву, наделенному полномочиями сенатора РФ от региона, вручили нагрудный знак сенатора.
Знак был вручен председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Голубев стал сенатором в конце ноября 2024 г. Тогда наделение Голубева полномочиями сенатора поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против. Зато за досрочное сложение с него полномочий депутата против уже никто не голосовал – получилось 48 голосов «за».
Он отмечал, что среди приоритетных задач на новой должности – те, что были определены президентом РФ Владимиром Путиным, в частности сохранение суверенитета страны, развитие экономики и социальной сферы, помощь участникам спецоперации и членам их семей.
Сенатор возглавлял Ростовскую область с 2010 по 2024 г.